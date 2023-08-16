أسعار العملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

تباين سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، في البنوك الحكومية و التجارية و مكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري ، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم عند نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

و سجل اليورو “ العملة الاوروبية الموحدة ” في البنك المركزي المصري نحو 33.69 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني ، مقابل نظيره المصري في البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم نحو 39.16 جنيه للشراء، 39.33 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.17 جنيه للشراء، و35.33 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.17 جنيه للشراء، و21.27 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.93 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.

و عن اسعار صرف العملات العربية اليوم مقابل الجنيه المصري في سوق الصرف المصرية ،

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

و بلغ الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.18 جنيه للشراء، و100.63 جنيه للبيع.

واستقر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر صرف الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر صرف الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.