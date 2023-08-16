غدا.. انطلاق فعاليات "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" بساحة الهناجر

يطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" في الفترة من 17 إلى 31 أغسطس الجارى، بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون في أرض دار الأوبرا المصرية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

سيقدم القطاع عددا متنوعا من العروض الفنية، حيث يفتتح البرنامج فاعلياته بالفرقة القومية ورضا للفنون الشعبية فى عرض مشترك لأول مرة، حيث يتم تقديم الفقرات بالتناوب بين الفرقتين، وتستمر عروضها حتى 20 أغسطس الجاري.

كما يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الحفلات، وتشمل فقرات فنية لثناتي العود غسان ودينا، يوم الإثنين المقبل 21 أغسطس، وحفل لفرقة أنغام الشباب، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس، وحفل فني لعازفة الفلوت الدكتورة رانيا يحيى، وفرقتها الموسيقية، وذلك يوم الأربعاء، الموافق 23 أغسطس مع الدكتور عازفة الفلوت الدكتور" رانيا.

هذا بالإضافة إلى حفلات الفنان علي الألفي، وذلك الخميس 24 أغسطس، وفرقة المولوية بقيادة د. عامر التوني، الجمعة، الموافق 25 أغسطس، والفرقة القومية للفنون الشعبية، من السبت 26 حتى الإثنين 28 أغسطس الجاري.

كما تحيي الفنانة أميرة رضا، حفلا غنائيا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أغسطس، بالإضافة إلى حفل لفرقة أكوردونيلا للفنانة فاطمة محمد عادل، يوم الأربعاء، الموافق 30 أغسطس الجاري.

ويختتم القطاع برنامج صيف الإنتاج الثقافي، بحفل للفرقة الموسيقية بالمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع الشاعر محمد بهجت.