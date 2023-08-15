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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهم بالاتجار فى المخدرات بالشرابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية اليوم حبس مسجل خطر 15 يوماً علي ذمة التحقيقات  بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الايس والهيروين قبل ترويجها علي عملاءه.

تعود البداية عندما تم ضبط  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلوجرام - كمية من مخدرى البودر والهيروين وزنت 200 جرام - سلاح أبيض - مـبلغ مالى).  
بسؤاله عن مصدر المخدارت أقر بحيازتها بقصد الاتجار وتم اقتياده الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

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