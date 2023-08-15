انطلاق منافسات الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب بالدقهلية فى نسخته العاشرة

انطلقت منافسات الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب " توتال إنرجيز" فى نسخته العاشرة، اليوم الثلاثاء، من دوري مراكز الشباب، على ملاعب مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاءت منافسات الأسبوع الرابع من دورى مراكز الشباب فى المجموعة الثالثة على النحو التالي: نتائج المجموعة الثالثة

المباراة الاولي بين فريقي مركز شباب ميت غراب ومركز شباب طماي الزهايرة الساعة العاشرة صباحا علي ملعب مركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، وانتهت المباراة بفوز مركز شباب ميت غراب علي مركز شباب طماي الزهايرة بنتيجة 1/2.

أما المباراة الثانية بين فريقي مركز شباب كفر الروك ومركز شباب ميت غريطه وكان موعدها الساعة الخامسة عصرا لم تلعب المباراة، وجاءت المباراة الثالثة والأخيرة فى نفس المجموعة، بين فريقي مركز شباب التمد الحجر وفريق مركز شباب المخزن وكان موعدها الساعه الخامسه عصرا لم تلعب المباراة، واتسمت مباريات المجموعة الثالثة بالندية وشدة المنافسة بين الفرق المشاركة في الدوري.

أقيمت جميع المباريات فى تمام الساعة الخامسة مساءا على ملاعب مراكز شباب الدقهلية، بإشراف المراقبين من الإدارة العامة للشباب ولجنة الدوري بالمديرية، رمضان صالح، و عصام رمضان، والدكتور على فتوح، و على حامد، و صلاح نصر، وطاقم التحكيم من منطقة الدقهلية لكرة القدم، وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية.

وصرحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة يشارك فيه عدد 24 فريق موزعين جغرافيا تبعا لــ 19 ادارة فرعية، وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات، كل مجموعة مكونة من 6 فرق، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية ، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين.

يأتى تنفيذ الدورى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحداً من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى 9 سنوات متتالية، وصولاً إلى النسخة العاشرة، بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم بجميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

كما تسعى العديد من الأندية المصرية إلى التعاقد مع لاعبين من الدورى من خلال متابعة منافسات الدورى، وأيضا ياتى دوري مراكز الشباب بالدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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