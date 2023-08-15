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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو الغيط يشارك في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية مع سوريا

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شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الاجتماع الذي عُقد بعد ظهر اليوم بالقاهرة، للجنة الاتصال الوزارية العربية مع وزير خارجية سوريا بدعوة من جمهورية مصر العربية.
وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام لجامعة الدول العربية ان لجنة الاتصال مشكلة بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو الماضي، وتضم ست دول عربية فضلا عن الأمين العام للجامعة. وكلفت القمة العربية لجنة الاتصال بمتابعة الانخراط العربي لتسوية الأزمة السورية في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان (١ مايو ٢٠٢٣).
وقال  رشدي إن انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وكذا في التعامل مع التبعات الخطيرة التي تمخضت عنها، لا سيما ما يتعلق بخطر  انتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات الإرهاب، فضلا عن المشكلات الانسانية الضاغطة وفي مقدمتها قضية اللاجئين.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للجنة الاتصال الوزارية العربية