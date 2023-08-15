إبراهيم حسن يودع لاعبي الاتحاد السكندري قبل الرحيل

حرص إبراهيم حسن ،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على التواجد داخل مقر النادي بفرع سموحة ،لتوديع زملائه داخل الفريق بعد قرار الطرفين بالرحيل.

ويدرس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري العروض المقدمة لضم إبراهيم حسن ،رسمياً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،خاصة بعد رغبة طارق العشري، بمنح اللاعب فرصة المشاركة مع ناد آخر بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

انضم إبراهيم حسن إلى صفوف الاتحاد السكندري قادمًا من بيراميدز موسم ٢٠٢٢ وينتهي تعاقده مع الأخضر موسم ٢٠٢٤ .

وتناقش إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، العروض المقدمة لضم إبراهيم حسن، من قبل الأندية الأخرى لخروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني الحالي .