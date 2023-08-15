ختام اليوم الأول من منافسات البطولة العربية لأندية الجودو (العلمين 2023)

اختتمت منافسات اليوم الأول من البطولة العربية لأندية الجودو للبراعم والناشئين، والمقامة حاليا في مدينة العلمين الجديدة بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية.

وجاءت نتائج اليوم الأول من البطولة كالتالي:

نتائج البنات

وزن 44 كجم

الميدالية الذهبية- فريدة شادى (مصر)

الميدالية الفضية- حبيبة حازم (مصر)

وزن 36 كجم

الميدالية الذهبية - تمارا محمد (مصر)

الميدالية الفضية - فيروز شادى (مصر)

الميدالية البرونزية - لينا العنزي (الجزائر)

وزن 28 كجم

الميدالية الذهبية - هالة وائل (مصر)

الميدالية الفضية - إسراء زرقا (الجزائر)

الميدالية البرونزية - سجدة أحمد (مصر)

نتائج الأولاد

وزن 30 كجم المجموعة الأولى

الميدالية الذهبية - زياد أحمد (مصر)

الميدالية الفضية - الصالح حسين (الكويت)

وزن 30 كجم المجموعة الثانية

الميدالية الذهبية - عبد الرحمن صبرة (مصر)

الميدالية الفضية - عيسى سليمى (الكويت)

الميدالية البرونزية - أسامة الجندى ( مصر)

وزن 34 كجم

الميدالية الذهبية - حسين صالح (مصر)

الميدالية الفضية - إياد محمد (مصر)

الميدالية البرونزية - محمد حفيظ ومروان عمران "مكرر" (مصر)

وزن - 50 كجم

الميدالية الذهبية - أحمد البيالى (الكويت)

الميدالية الفضية - عمر محمود (مصر)

الميدالية البرونزية - حطاب البذالي (الكويت) ونديم مروان "مكرر" (جيبوتى).