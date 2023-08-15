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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية في شمال سيناء بالتزكية

شكيل هيئة مكتب الغرفة
شكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية في شمال سيناء بالتزكية
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أعلنت الغرفة التجارية في شمال سيناء عن عقد جلسة إجراءات لجميع أعضاء هيئة المكتب المنتخبين والمعينين، حيث تم تشكيل الهيئة عن طريق التزكية.
وجاءت هيئة المكتب كالاتي: النائب عبد العزيز مطر اسماعيل ،  رئيس الغرفة التجارية، محمد سليم حسن ، نائب أول ، ناصر محمد مسلم ،نائب ثانى،  اسماعيل أشرف عبد السميع ، سكرتير عام، شريف مصباح عابد ، أمين الصندوق، محمد ناصح محمد ، أمين الصندوق المساعد.
وكانت الانتخابات الأخيرة أسفرت عن فوز 7 أعضاء، وهم كل من: عزيز مطر، محمد قويدر، شريف مصباح، محمد أبو حمدة، إسماعيل هبش، سعد الغول، إسلام الشوربجي، كما قام وزير الصناعة والتجارة بتعيين 7 أعضاء آخرين وهم كل من: محمد ناصح خليل، حسين قويدر، محمد رمضان، تيسير فايز، ناصر مسلم عابد، محمد حسين، ورشاد حسين.

الغرفة التجارية اعضاء هيئه المكتب رئيس الغرفة التجارية وزير الصناعة والتجارة