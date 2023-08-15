خسارة رجال الطائرة أمام اليابان وديا استعدادا لبطولة أفريقيا

خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول، أمام نظيره الياباني ودياً بنتيجة 4 /0 في إطار معسكر تركيا المقرر أن يستمر حتى 16 أغسطس الجاري استعدادا لبطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر شهر سبتمبر المقبل، حيث أن لقاءات الطائرة تنتهى بثلاث أشواط ولكن المباريات الودية تلعب أشواط مفتوحة .

وخاض منتخب الكرة الطائرة الأول 5 وديات في معسكر سلوفينيا، آخرها أمام صاحب الأرض بعد الفوز على لونج الأمريكي 5 /0 ونظيره الكاميروني بنتيجة 3/2 بعد الخسارة من كرواتيا 3/1 .

ويخوض المنتخب معسكراً في تركيا من 11 حتى 16 أغسطس الجاري، ومن بعدها مقدونيا حتى يوم 21 من نفس الشهر، استعدادا لبطولة إفريقيا سبتمبر المقبل بمصر.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: حسام يوسف وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وأحمد يوسف ومحمد مصطفى وأحمد سعيد ومحمد جمال عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء ومحمد عادل ومحمد عبد المحسن وعبد الرحمن حسين ومحمد على ومحمد رضا ومحمد رمضان وأشرف اللقانى وياسين محمد.