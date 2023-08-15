ads
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خسارة رجال الطائرة أمام اليابان وديا استعدادا لبطولة أفريقيا

لقطة أرشيقية
لقطة أرشيقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول، أمام نظيره الياباني ودياً بنتيجة 4 /0 في إطار معسكر تركيا المقرر أن يستمر حتى 16 أغسطس الجاري استعدادا لبطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر شهر سبتمبر المقبل، حيث أن لقاءات الطائرة تنتهى بثلاث أشواط ولكن المباريات الودية تلعب أشواط مفتوحة .

وخاض منتخب الكرة الطائرة الأول 5 وديات في معسكر سلوفينيا، آخرها أمام صاحب الأرض بعد الفوز على لونج الأمريكي 5 /0 ونظيره الكاميروني بنتيجة 3/2 بعد الخسارة من كرواتيا 3/1 .

ويخوض المنتخب معسكراً في تركيا من 11 حتى 16 أغسطس الجاري، ومن بعدها مقدونيا حتى يوم 21 من نفس الشهر، استعدادا لبطولة إفريقيا سبتمبر المقبل بمصر.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: حسام يوسف وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وأحمد يوسف ومحمد مصطفى وأحمد سعيد ومحمد جمال عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء ومحمد عادل ومحمد عبد المحسن وعبد الرحمن حسين ومحمد على ومحمد رضا ومحمد رمضان وأشرف اللقانى وياسين محمد.

الكرة الطائرة اليابان تركيا بطولة افريقيا حسام يوسف