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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الخميس.. محمود عبدالحميد يحيي حفلا غنائيا في بيت السحيمي

المطرب محمود عبدالحميد
المطرب محمود عبدالحميد
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يحيي المطرب محمود عبدالحميد، حفلا غنائيا جديدا، في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 17 أغسطس الجاري، بمركز إبداع بيت السحيمي في شارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.


يتضمن برنامج الحفل مجموعة من روائع رواد الموسيقى العربية منها: "حلوين من يومنا والله" لـ سيد مكاوي، و"مال القمر" لـ محمد فوزي، و"على رمش عيونها" لـ وديع الصافى، وغيرها من الأعمال الغنائية.


تخرج محمود عبدالحميد في المعهد العالي للموسيقي العربية قسم غناء، تم اعتماده كمطرب بالإذاعة المصرية عام 1993، ويعمل حاليا كسوليست بفرقة "عبد الحليم نويرة" التابعة لدار الأوبرا المصرية.


شارك عبدالحميد، في العديد من المهرجانات الغنائية الدولية بمصر وخارجها، كما شارك أيضا بتقديم فاصل كامل من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في معهد العالم العربي بباريس.

محمود عبدالحميد بيت السحيمي شارع المعز قطاع صندوق التنمية الثقافية سيد مكاوي محمد فوزى وديع الصافي المعهد العالي للموسيقي العربية الإذاعة المصرية