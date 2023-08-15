مدير المنطقة الأزهرية بشمال سيناء يتفقد مركز تصحيح الدور الثاني للابتدائية والإعدادية

قالت المنطقة الازهرية بشمال سيناء علي صفحتها الرسمية أن الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الازهرية في شمال سيناء قد تفقد مركز تصحيح الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية بمقر معهد بنين العريش الجديد لمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة وحسن سير العمل.

وأكد خضر خلال الجولة التفقدية أن أعمال التصحيح منتظمة وتسير بصورة طيبة دون معوقات وتنفذ التعليمات والإجراءات لضمان جودة العمل مشددا علي توفير المناخ المناسب للمعلمين المصححين والمراجعين حتى يتمكنوا من أداء عملهم على الوجه الأمثل.

وكانت امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية قد انطلقت امتحانات الدور الثاني يوم السبت قبل الماضي وانتهت امتحانات الابتدائية يوم الخميس الماضي بينما انتهت امتحانات الإعدادية السبت الماضي.