بدء التقديم إلكترونيا لطلاب الثانوية العامة لجامعة الإسماعيلية الجديدة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بدء التقديم إلكترونيًا لطلاب الثانوية العامة من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس وحتى الأثنين القادم الموافق 21 أغسطس في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأفاد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن التقديم متاح لطلاب الثانوية الأزهرية لهذا العام فقط إلى جانب فتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة العام الماضي وفقاً لتنسيق العام الماضي.



جاء ذلك عقب عقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا أمس الإثنين، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.



وانتهى الاجتماع بفتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.



يُذكر أن التقديم سيكون بنظام التقديم الإكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم .

وصرح الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية أن التقديم الإلكتروني عبر الرابط التالي :

https://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/ninu_main.aspx