كيبا: أتمنى أن أظهر بمستوى يدفع ريال مدريد للتعاقد معي بشكل نهائي

تحدث الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا لأول مرة عقب انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من صفوف تشيلسي ليحل محل تيبو كورتوا المصاب على مستوى الرباط الصليبي.

وأكد كيبا أنه لطالما حلم بتمثيل ريال مدريد مؤكدًا أنه "نشأ على مشاهدة إيكر كاسياس" ومشيرًا إلى أن "الطرفين سعيدان بهذه الصفقة".

ووجه كيبا رسالة إلى كورتوا قائلًا: "لقد تحدثت معه، إنه يملك الخبرة ولكنه يمر بأسوأ تجربة في كرة القدم، أرسل إليه تشجيعاتي وأمنياتي بالشفاء، وآمل أن يكون معنا قريبًا".

وعما إذا كان ينوي البقاء في ريال مدريد عقب انتهاء الإعارة قال: "آمل ذلك، اليوم هو أول يوم في إعارتي، سوف نختبر الوقت ونرى، آمل أن أساهم بمردودي في جعل ذلك واقعًا".