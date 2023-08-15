إعادة فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بكليات الجامعة الأهلية بالعبور

قررت جامعة بنها الأهلية بالعبور إعادة فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بكليات الجامعة الأهلية للعام الأكاديمي 2024.

وقالت الجامعة برئاسة الدكتور جمال سوسة في بيان لها إن جامعة بنها الاهلية ترحب بأبنائنا طلاب الثانوية العامة من خلال التقديم عبر موقع الجامعة على الانترنت على الرابط التالي:

https://forms.gle/1XTAYZAqjE8BPMK58

وذلك للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية وهي:

1- كلية الطب البشرى

2- كلية طب الأسنان

3- كلية العلاج الطبيعي

4- كلية الهندسة

5- كلية علوم الحاسب

6- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال.

أوضح البيان، أنه سيكون التعامل فقط من خلال هذا الرابط وموقع الجامعة على الانترنت، ولن يسمح بتقديم طلبات باليد إطلاقًا.

أشار البيان، إلي أنه سيتم فتح الرابط اليوم الثلاثاء 15 أغسطس الساعة 2 ظهرًا على أن يتم غلق باب التقديم يوم الجمعة 18 أغسطس الساعة 12 ظهرا، وفي حالة القيام بالتسجيل الإلكتروني من قبل فلا يتم التسجيل مرة أخرى، سيتم إرسال بريد إلكتروني ( ايميلات) للطلاب المرشحين مبدئياً خلال الأسبوع القادم وذلك لفحص أصول الأوراق المقدمة مع العلم بأن محتوى الإيميل يعتبر لاغياً بعد مضي 48 ساعة من تاريخ إرساله.

ويرجى متابعة موقعنا أولا بأول وسوف نوافيكم بآخر المستجدات.

للتسجيل الدخول على الرابط التالي:

https://forms.gle/1XTAYZAqjE8BPMK58

لمعرفة المزيد عن الكليات والبرامج والمصروفات برجاء زيارة موقع الجامعة:

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