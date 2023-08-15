حريق يدمر 5 كيلومترات مربعة بموقع تخييم في جنوب فرنسا

قالت السُلطات المحلية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن حريقًا أتى على مساحة خمسة كيلومترات من الأرض وألحق أضرارًا بموقع للتخييم في جنوب البلاد، مما أدى إلى إجلاء ألفي شخص أثناء الليل، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكتب جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أن الحريق أصبح تحت السيطرة بحسب وكالة أنباء "رويترز".

وذكرت السلطات أنه لم تحدث إصابات للسكان أو السائحين، مضيفة أن معظم من جرى إجلاؤهم تمكنوا من العودة إلى محل إقامتهم.

وقالت السلطات إن الحريق اندلع في موقع سياحي في منطقة بيرينيه-أورينتال قرب الحدود مع إسبانيا، التي كانت مهددة بسبب "الحرارة الشديدة والجفاف وهبوب الرياح العاتية التي تصل سرعتها حتى 180 كيلومترًا في الساعة".

وقال "دارمانان" إن 800 من المقيمين في المخيمات في حاجة إلى إعادة تسكينهم.