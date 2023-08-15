المصرف المتحد يعلن فتح باب التقدم لبرنامج تأهيل شركات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة

أعلن المصرف المتحد بالتعاون مع مبادرة رواد النيل- مبادرة البنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، فتح باب التقدم حتى أخر شهر سبتمبر المقبل لبرنامج تأهيل ودعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة التابع لمركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للمنسوجات والملابس الجاهزة.

رعاية المصرف المتحد

ويقوم المصرف المتحد برعاية برنامج دعم وتطوير وتأهيل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة الذي يستمر لمدة 6 أشهر ضمن برمج مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة النيل، ويقدم الدعم الفني والإداري والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالإضافة إلى عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية المتخصصة لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة منها، الابتكار ونقل التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية.

كما يوفر المركز المساعدة في تطبيق متطلبات التجارة الالكترونية والتدريب علي آليات التسويق الرقمي، وكيفية إجراء بحوث تسويقية ودراسات للأسواق التصديرية المستهدفة، فضلا عن مراحل التشبيك بين الشركات المشاركة بالبرنامج بهدف التعاون والتوسع الإنتاجي والتصديري.

مصر من أكبر 60 دولة مصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة

يقول أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – إن مصر تعتبر من أكبر 60 دولة مصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة عالميا، حيث يعتبر القطاع الصناعي الوحيد الذي يتمتع بالتكامل الرأسي في منطقة الشرق الأوسط، بداية من الزراعة لأجود أنواع القطن المصري, مرورا بإنتاج الغزل والصباغة والتجهيز والطباعة, ثم الحياكة والتعبئة والتغليف النهائي للمنتج لينافس بجودته المنتجات عالميا.

وأوضح القاضي أن حجم مساهمة قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة تمثل حوالي 3% فقط في الناتج القومي، في حين يبلغ حجم مساهمته في الصادرات المصرية نحو 16%، كما يعمل بالقطاع نحو 30% من العمالة المصرية الصناعة، وتبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال نحو 4590 شركة، وذلك وفقا لتقرير مركز تحديث الصناعة عن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

توطين الصناعة

وأشار أشرف القاضي إلى أن ملف توطين الصناعة المصرية يحتاج إلى منهجية مدروسة لرفع وتأهيل المنتج المحلي للمنافسة عالميا ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدا بما تبذله الدولة والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني من جهود ضخمة لتشجيع الصناعة المحلية ووضع أطر تنظيمية وتشريعية مختلفة لتوطين وتعظيم العائد الاقتصادي بالدخل القومي.



ونوه القاضي بأن صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة تعد أحد أقدم الصناعات المصرية، وتمتلك مميزات تنافسية عالمية، لكنها تحتاج في نفس الوقت إلى مزيد من الدعم التكنولوجي والصناعي والفني الحديث لمواكبة التطورات العالمية، على رأسها تنمية وتطوير سلاسل القيمة والارتقاء بمنظومة الصناعات المغذية، فضلا عن عملية تطوير وتأهيل الكوادر الفنية للارتقاء بجودة المنتج.

وأشار إلى توجه برامج مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري لتنمية سلاسل القيمة المصرف المتحد لهذه الصناعة الهامة بهدف تحقيق التكامل المطلوب وتوحيد الجهود المبذولة خاصة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الاعمال برعاية المصرف المتحد لهذا البرنامج ضمن مبادرة رواد النيل.

دعم المصرف المتحد لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة

ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد يمتلك مركزين لخدمات تطوير الأعمال الـBDS ، إحداها في محافظة الدقهلية لتغطية منطقة الدلتا والثاني بمحافظة المنيا لتغطية منطقة الصعيد وذلك لتقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بجانب رعاية مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل ويهدف إلى تعزيز نمو الشركات والصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية سلاسل القيمة حيث يعمل على تقليص الفجوات داخل نطاق سلسلة معينة وإيجاد حلول تنموية مبتكرة لتحسين كفاءتها.

وأوضح القاضي، أن برامج تنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل الذي يرعاه المصرف المتحد شارك في تطوير وتأهيل 5 صناعات هامة هي، صناعة الأثاث، صناعة الالبان، صناعة البلاستيك وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.

إحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد

من جانبها.. قالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل إن مبادرة رواد النيل وبالمشاركة مع البنوك الراعية تركز بشكل أساسي على المشروعات والأنشطة التي تحتاجها السوق المحلية ودعم الصناعة المحلية وإحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة، بل والاتجاه نحو غزو الأسواق الخارجية بمنتجات محلية قادرة على التصدير والمنافسة.

وأوضح المهندس محمد الكتاتني - مدير مركز التميز للتصدير التابع لمبادرة رواد النيل أنه يمكن التقدم للبرنامج من خلال استمارة التقديم الالكتروني للبرنامج على موقع https://coda.io/form/Value-Chain-Program_dcPiTfjkB، لافتا إلى أن باب التقديم مفتوح حتى أخر سبتمبر المقبل.

مراحل البرنامج

وأشار إلى أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين، الأولى حول خاص بالتوعية وفهم مبادئ التجارة الإلكترونية والموقع الإلكتروني ونموذج العمل والتأهيل إلى التصدير، فيما ستركز المرحلة الثانية على تخصيص برنامج لكل شركة من الشركات المشاركة بشكل مستقل طبقا للوضع الحالي للشركة ويشمل زيارات ميدانية لتقييم الشركات وعمل دراسة لتحديد الفرص والتحديات وتطوير نظام الجودة وتقليل التكلفة والتشبيك بين الشركات.

الجدير بالذكر أن مركز تنمية سلاسل القيمة هو كيان خدمي تم إنشاؤه بمبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري ويرعى المركز المصرف المتحد وذلك في إطار جهود البنك وسعيه للمساعدة في تطوير المنتجات وإدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا والتحول الرقمي في سد فجوات سلسلة القيمة في مصر.

شروط التقدم

وأوضح الكتتاني أن شروط التقدم للاستفادة من برامج دعم وتطوير صناعة المنسوجات تتمثل في،أن يكون مجال عمل الشركة المتقدمة في مجال صناعة المنسوجات، وأن تكون الشركة مصنفة ضمن شركات الصغيرة والمتوسطة طبقا لتعريف البنك المركزي المصري، وأن يكون للشركة المتقدمة سجل تجاري، وأن يكون قد مر تأسيسها أكثر من 3 سنوات.