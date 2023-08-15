بشرى تطير إلى الأردن للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان عمان

سافرت النجمة بشرى، إلى الأردن للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية الطويلة بمهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقرر انطلاقته اليوم الثلاثاء ويستمر حتى يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

ويضم برنامج المهرجان 56 فيلمًا من عامي 2022 2023، تشمل أفلامًا روائية ووثائقية طويلة عربية ودولية وأفلامًا عربية قصيرة من 19 دولة جميع الأفلام تعرض للمرة الأولى في الأردن، من ضمنها 11 فيلمًا في عرض عربي أول وخمسة أفلام في عرض عالمي أول، اختيرت هذه التشكيلة الفريدة من الأفلام بعناية من بين مئات الطلبات لضمان تجربة سينمائية مميزة، مدعمة بنقاشات تفاعلية بعد العروض بين الجمهور ومخرجي الأفلام وضيوف المهرجان.

وانتهت بشرى مؤخرا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" ومن المقرر طرحه بجميع دور العرض يوم 30 أغسطس الجاري.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، وعمرو عبد الجليل و بشرى ، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت “iproductions” وتوزيع خارجي روتانا.