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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نار الثأر.. تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل عامل رميا بالرصاص بأطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشف مصدر أمنى تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شخص بطلق ناري على يد ٣ أشقاء بأطفيح، بأن المجنى عليه قتل شقيق المتهمين منذ ١٠سنوات.

وأضاف المصدر بأن المجنى عليه تم القبض عليه وخرج منذ شهرين من محبسه وقام المتهمون بالانتقام منه وقتله بطلق ناري.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من غرفة النجدة بمصرع شخص بطلق ناري علي يد مجهولين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة محمد ع ع، مصاب بطلق ناري.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة ٣ أشقاء بسبب الثأر، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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