الخميس.. "معبد دندرة.. أسطورة فلكية" ندوة للدكتور فتحى صالح

تنظم مكتبة مصر الجديدة ندوة تحت عنوان "معبد دندرة.. أسطورة فلكية " يحاضر فيها الدكتور فتحى صالح أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة والمؤسس والمدير الشرفى لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، وذلك فى الساعة التاسعة من مساء بعد غد الخميس، فى احدى القرى السياحية بالساحل الشمالى ، بحضور عدد من الصحفيين والقنوات الفضائية والعديد من الأفواج الأجنبية الزائرة بالساحل الشمالى .

يتناول الدكتور فتحى صالح فى الندوة أهمية معبد دندرة من الناحية المعمارية والفنية كأحد أهم معابد مصر القديمة فهو صرح تم بنائه لعبادة الآلهة حتحور آلهة السماء والجمال والأمومة والخصوبة، المعبد شيد في أواخر العصر البطلمي، وتحديدا في عهد الملك بطليموس الثالث ق.م

والمعبد يقع على بعد عدة كيلومترات من مدينة قنا على الضفة الأخرى من النيل وكانت المنطقة تعتبر مقر رئيسي لعبادة الالهة حتحور، ويعتبر معبد دندرة من أعظم المعابد في مصر لاحتفاظه بهيئته ومعالمه والنقوش المرسومة على الجدران وايضا أعمدته التى مازالت تحتفظ بألوانها حتى الآن.

يذكر ان الدكتور فتحي صالح يعتبر الرائد الأول في مجال هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة حيث أنشأ على مدى أكثر من ثلاثون عاماً مدرسة من المتخصصين والباحثين في هذا المجال وتخرج على يديه العديد من الشخصيات العلمية والقيادية والتي انتقل قيادتها التكنولوجية إلى أعلى مناصب في هذا المجال.