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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيدان برصاص الاحتلال في أريحا.. والخارجية الفلسطينية: جريمة حرب ضد الإنسانية

الشهيدان قصي عمر
الشهيدان قصي عمر الولجي ومحمد ربحي نجوم
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر بأريحا فجر الثلاثاء.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين هما: قصي عمر الولجي ومحمد ربحي نجوم، حيث استشهدا عقب إصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت بمخيم عقبة جبر.

من جانبها،  أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، هذه الجريمة واعتبرتها جريمة حرب ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والرد الإسرائيلي على جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، وانعكاس لفشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وحمّلت الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، التي تأتي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود بما يسهّل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية أنها ستتابع هذه الجرائم أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها، والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم، وصولاً إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.

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