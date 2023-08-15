واشنطن توجه رسالة لقادة انقلاب النيجر: محاكمة بازوم لن تسهم في استقرار البلاد

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى قادة الانقلاب في دولة النيجر، بعد إعلانهم محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى".

وقال فيدانت باتيل، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن لجوء قادة الانقلاب العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى لن تسهم في استقرار البلاد، مشددًا على أنها "خطوة لا داعي لها وغير مبررة، ولن تقود لحل سلمي للأزمة الراهنة".

وأضاف باتيل، أن تلك الخطوة قد تزيد من التوتر في النيجر بعد الانقلاب المدبر من الحرس الرئاسي في 26 من شهر يوليو الماضي.

وكان المجلس العسكري في دولة النيجر قد أعلن عزم قادة الانقلاب محاكمة الرئيس المنتخب بتهمة الخيانة العظمى وتعريض أمن البلاد للخطر.

وقال قادة الانقلاب إن لديهم كل المستندات التي تدين الرئيس المخلوع وشركائه في الحكم وكذلك المنظمات الأجنبية.