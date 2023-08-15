وزير الدفاع الروسي: الجيش الروسي تمكن من صد الهجوم الأوكراني المضاد

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي تمكن من صد الهجوم الأوكراني المضاد، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وضعت نهاية لهيمنة القطب الواحد على الأمن العالمي، ومؤكدا أنها بددت الكثير من الأساطير بشأن الأسلحة وقدرات حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف شويجو، خلال كلمته أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الدولي “نحن ممتنون لأصدقائنا للمشاركة في العمل المشترك”.

وأكد وزير الدفاع الروسي على أن موسكو ترى كيف يدعم الغرب الفاشية والنازية في أوكرانيا، وسيكون ذلك أساسا في مكافحة النازية والاستعمار الجديد، لافتا إلى أن المستشارين والمرتزقة الأجانب يعملون على أرض المعركة، ومع ذلك لا تتمكن أوكرانيا من تحقيق أي نجاح على أرض المعركة.

وأوضح شويجو أن القوات المسلحة الروسية تمكنت بفضل مهنيتها وقدراتها الرفيعة من صد الهجوم الأوكراني المضاد، وبدأت القوات العسكرية الأوكرانية في الانهيار والتلاشي.

ونوه إلى أن السياسة الدفاعية لأوروبا تخضع بشكل كامل للولايات المتحدة الأمريكية.