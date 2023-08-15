المتحدث باسم رئيس نيجيريا: الخيار العسكري في النيجر لا يزال مطروحا

أكد المتحدث باسم الرئاسة في نيجيريا "أجوري إنجلالي"، أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة للتعامل مع الأزمة في النيجر المجاورة، مشددا في الوقت نفسه على أن الدبلوماسية هي الخيار الأول.

وقال إنجلالي ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء ـ إن موقف الأمة النيجيرية لا يختلف ولا ينفصل عن موقف المنظومة الاقتصادية في دول غرب أفريقيا (إيكواس) التي يرأسها رئيس بلاده "بولا تينوبو".

وأضاف أن الحكومة النيجيرية تركز حاليا على سلامة وأمن الرئيس محمد بازوم وعائلته وأفراد حكومته، مشيرا إلى أن بلاده ستتعامل مع أي حكومة في النيجر تأتي مستقبلا ولكن كل خطوة ستتخذ في حينها.

وحذر المتحدث باسم رئيس نيجيريا من أي إجراء يهدد سلامة الرئيس بازوم وعائلته وأفراد حكومته، مؤكدا أن هذا الإجراء سيرد عليه وبشكل حازم قوي.

