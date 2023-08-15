السفارة الروسية في وارسو تطالب الخارجية البولندية بكشف ملابسات احتجاز مواطنين روسيين

صرح السفير الروسي لدى وارسو، سيرجي أندرييف، أن السفارة أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية البولندية لتوضيح ملابسات اعتقال مواطنين روسيين بتهمة التجسس المزعوم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وأشار أندرييف إلى أن الجانب البولندي لم يبلغ القنصلية الروسية باحتجاز المواطنين الروسيين، وفقا للإجراءات المتبعة بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وقال: "لا يوجد إخطار رسمي حتى الآن، ولم يتقدما هما أنفسهما ولا أقاربهما أو محاموهما".

وأكد أنه من أجل توضيح الموقف، أرسلت السفارة مذكرة إلى وزارة الخارجية البولندية.

وأعلن وزير الخارجية البولندي ماريوس كامينسكي في وقت سابق على شبكة "إكس" (تويتر سابقا): "قامت وكالة الأمن الداخلي البولندية، بالتعاون مع الشرطة، بالكشف عن احتجاز مواطنين روسيين كانا يوزعان مواد دعائية لمجموعة "فاجنر" في كراكوف ووارسو.

وقد استمع كلاهما إلى اتهامات تتعلق بالتجسس على وجه الخصوص، وتم اعتقالهما".