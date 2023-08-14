رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع جولاته التفقدية للمشروعات القومية الكبرى للجامعة

تابع الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، جولاته التفقدية لأعمال إنشاء الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبى وأعمال التجهيزات فى مستشفى الأورام الجامعى للوقوف على اخر مستجدات الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع فى إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية فى الجامعة، كما تفقد أعمال إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي للوقوف على الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أعمال الانشاءات الجارية حالياً، تتم علي قدم وساق للانتهاء منها فى أقرب وقت، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحى والتعليمي أهمية كبيرة باعتبارهم أحد أهم الملفات التى تخدم المواطن وتحققت فى هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.