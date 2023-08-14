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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجلس إدارة رابطة الأندية يفوز بالتزكية.. وحسم مقعد الرئيس غدا

احمد دياب
احمد دياب
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فاز كل من أحمد دياب، عماد متعب، خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية للقسم الأول. 
جاء ذلك بعدما تم حسم مقاعد مجلس إدارة رابطة الأندية بالتزكية، بعد انسحاب كلا من  أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود.
ومن المقرر ان تقام في الخامسة مساء غد الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لمجلس إدارة الرابطة، والذي يشهد انتخاب رئيس ونائب الرئيس لرابطة الاندية المحترفة.

أحمد دياب رئيس ا لرابطة يفوز بمقعد