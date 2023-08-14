مجلس إدارة رابطة الأندية يفوز بالتزكية.. وحسم مقعد الرئيس غدا

فاز كل من أحمد دياب، عماد متعب، خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية للقسم الأول.

جاء ذلك بعدما تم حسم مقاعد مجلس إدارة رابطة الأندية بالتزكية، بعد انسحاب كلا من أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود.

ومن المقرر ان تقام في الخامسة مساء غد الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لمجلس إدارة الرابطة، والذي يشهد انتخاب رئيس ونائب الرئيس لرابطة الاندية المحترفة.