محمد شريف يودع الأهلي بـ 14 إنجازا تاريخيا

انتهت رحلة محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مع الكيان الأحمر، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي إلى نادي الخليجي السعودي، ليلعب في دوري روشن لمدة موسمين قادمين.

وقدم محمد شريف مستوى أكثر من رائع مع النادي الأهلي خلال السنوات الماضية التي ارتدى فيها القميص الأحمر، حيث لعب 151 مباراة بكل البطولات بإجمالى 8685 دقيقة لعب.

ونجح محمد شريف في تسجيل 58 هدفا وصنع 11 هدفا، وتلقى 7 كروت صفراء وحصد مع المارد الاحمر ثلاثة بطولات للدوري الممتاز ومثلهم لكأس مصر ولقبين لدوري الابطال الافريقى ولقبين للسوبر الافريقى وثلاثة القاب للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ، وشارك محمد شريف مع الفراعنة فى 18 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.

وأعلن نادي الخليج السعودي، تعاقده مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليكون لاعبا في صفوف الفريق السعودي لمدة موسمين قادمين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، فيديو للاعب الهداف، وعلق عليه بكوبلية من أغنية جانا الهوا للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حيث كتب: “يا راميني بسحر عينيك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين”.

وكشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تفاصيل اتفاق محمد شريف مهاجم الفريق، مع نادي الخليج السعودي، للانتقال إليه واللاعب بقميصه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز"، إن محمد شريف اتفق مع نادي الخليج السعودي على تقاضي 600 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى، وذلك للانتقال إليه قادمًا من النادي الأهلي.

ووافق مارسيل كولر المدير الفني، على رحيل محمد شريف في ظل وجود محمود عبد المنعم كهربا، وعودة صلاح محسن، بالإضافة إلى اقتراب المارد الأحمر من حسم صفقة المهاجم الأجنبي المنتظر.

وتلقى النادي الأهلي عرضا رسميا من نادي الخليج السعودي يطلب خلاله الحصول على خدمات اللاعب مقابل حصول النادي الأهلي على مليون و800 ألف دولار.