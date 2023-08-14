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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع محطة الرصف الجديدة المطورة

لإنتاج خلطة اسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية

محطة الرصف بكفرالشيخ
محطة الرصف بكفرالشيخ
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تفقد، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقع الجديد "محطة الرصف الجديدة"، على رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا"، بحضور المهندس محمد الشيخ، مدير عام مشروع وحدة الرصف، وعضو المكتب الفني، خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ.
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يجرى نقل وتطوير المحطة الاسفلتية " محطة الرصف"، من موقعها بالقنطرة البيضاء، للموقع الجديد خارج الحيز العمراني، مع تطوير المحطة لتعمل بنظام اسكادا سستم، للحصول على خلطة اسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية.
كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال نقل المعدات الخاصة بالمشروع للموقع الجديد، للتأكد من وجود مظلات لحمايتها، ونقل العمال والموظفين العاملين بالمشروع.

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IMG-20230814-WA0046
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رافد الطريق الدولي عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محطة الرصف بكفرالشيخ