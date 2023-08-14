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الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة.. أكبر فدية مالية في التاريخ

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 15 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها: 
أكبر فدية مالية في التاريخ
انتقادات واسعة لصفقة "بايدن" الإفراج عن مليارات إيران المجمدة مقابل الأمريكيين المحتجزين
كيم جونج أون يقرر تكثيف إنتاج الصواريخ
محادثات بين بكين وموسكو.. وزير الدفاع الصيني يزور روسيا وبيلاروس
حورية فرغلي لـ "البوابة": نفسي أتجوز وأعيش حياتي زي كل البنات
انقلابيو النيجر يوافقون على بدء محادثات مع "إيكواس"
.. والمجلس العسكري يعلن عزمه محاكمة "بازوم" بتهمة الخيانة العظمى
قادة مصر والأردن وفلسطين: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن جدول زمني واضح
إصابة 3 بهجمات روسية على أوديسا.. ونجاحات أوكرانية في الجبهة الجنوبية

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