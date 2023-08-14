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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. اتحاد جدة يضرب الرائد بثلاثية نظيفة

اتحاد جدة والرائد
اتحاد جدة والرائد
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حقق فريق اتحاد جدة فوزا كبيرا على نظيره الرائد، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، فيما أحرز المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدلله هدف الاتحاد الأول أمام الرائد في الدقيقة 58، بينما أضاف كورنادو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و80 من عمر الشوط الثاني.

وبهذا النتيجة، تصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتا برصيد 3 نقاط فيما تذيل الرائد الترتيب بلا رصيد من النقاط.

 

الدوري السعودي اتحاد جدة الرائد