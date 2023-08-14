اجتماع لإقليم القناة وسيناء الثقافي لبحث آليات العمل وتطوير دور الإعلام

انعقد اليوم الإثنين اجتماع الأزمات الذي دعا إليه وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي امل عبدالله وذلك بحضور مدير عام الإقليم الدكتور شعيب خلف ومديري الفروع الثقافية التابعة للاقليم للنظر في توطيد العلاقات بين الثقافة والمحافظة والجهات التابعة لها من المحليات وخطة مرور مستمرة علي المواقع لمتابعة حسن انتظام سير العمل والسلبيات التي تعوق العمل بالفروع والمواقع الثقافية التابعة لها وإرسال تقارير للإدارات المختصة برئاسة الإقليم لسرعة حلها و ضرورة التواصل الدائم من مديري المواقع الثقافية مع رؤساء المدن والاحياء والانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالمواقع الثقافية بكافة الفروع .

كما تناول الاجتماع تقويم خطه الانشطة لكل الفروع والتأكيد علي التطوير المستمر للبرامج المنفذة وأنه لا يسمح بوجود اي تجاوزات في حق المدير العام في اتخاذ ما يراه مناسب من إجراءات وأسلوبه في ادارة العمل بالفرع ودور الاعلام باعتباره المنصة الرئيسية التي تسلط الضوء علي كافة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها إقليم القناة وسيناء الثقافي وتُظهر الأثر الإيجابي للثقافة والعمل على ترويجها ونشرها بالوسائل المتخصصة او من خلال المنصات الرسميه الخاصة بالاقليم ، وفي هذا الخصوص.

‏كما أستعرض الاجتماع ورقة عمل جديدة لتحديد طريقة عمل مختلفة للادارة ‏والسعي لظهورها بالشكل اللائق وتلخصت في عدة نقاط والتوجيه بتنفيذ التعليمات من خلال ادارة الاعلام برئاسة الاقليم او السادة مديري عموم الفروع الثقافية فقط لاغير فهي السلطة المختصة والمنوطة بذلك .

كما تناول الاجتماع ضرورة التعاون بين الفروع في نشر وترويج الحدث الكبير والفعاليات الثقافية والفنية الرسمية والمميزة من خلال الصفحات التابعة لرئاسة الإقليم و ان المحتوى الإعلامي المرئي يعتبر من أهم السبل لتقديم ثقافة إيجابية إلى جمهور ورواد و متابعي المنتج الثقافي.

وانعقد الاجتماع بحضور كل من عبد المنعم حلاوة مدير عام ثقافة السويس واحمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء وأشرف المشرحاني. مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء وبحضور مديري الإدارات برئاسة الإقليم ومسؤلي الإعلام بالفروع الثقافية .