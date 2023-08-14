محمد شريف يتفق مع الخليج على 600 ألف دولار سنويًا

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تفاصيل اتفاق محمد شريف مهاجم الفريق، مع نادي الخليج السعودي، للانتقال إليه واللاعب بقميصه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز"، إن محمد شريف اتفق مع نادي الخليج السعودي على تقاضي 600 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى، وذلك للانتقال إليه قادمًا من النادي الأهلي.

ويقترب النادي الأهلي من الموافقة بشكل رسمي على رحيل محمد شريف في الصيف الجاري، بعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني، في ظل وجود محمود عبد المنعم كهربا، وعودة صلاح محسن، بالإضافة إلى اقتراب المارد الأحمر من حسم صفقة المهاجم الأجنبي المنتظر.

وتلقى النادي الأهلي عرضا رسميا من نادي الخليج السعودي يطلب خلاله الحصول على خدمات اللاعب مقابل حصول النادي الأهلي على مليون و800 ألف دولار.