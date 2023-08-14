الشيخ جابر طايع: الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك مع وزارة الأوقاف فى صكوك الأضاحي

قال الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك مع وزارة الأوقاف فى صكوك الأضاحى، وذلك من أجل المشاركة المجتمعية، الأمر الذى بعث الفرحة والسعادة فى نفوس كل قيادات وزارة الأوقاف.

وأضافت سميرة لوقا المسئولة عن منتدى حوار الثقافات خلال كلمتها بمؤتمر “نحو سلام مجتمعى: الدين ورسالة السلام” الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، أن مشاركة الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى صكوك الأضاحى كان من أجل إيصال المساعدات لكل المصريين مما يؤكد على الوحدة الوطنية.

وتجرى فعاليات مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية تحت عنوان نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام.

وتدور الجلسة الأولى عن دو ر الدين فى صناعة السلام المحلي والدولى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية الدكتور القس: اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويدير إدارة الجلسة الكاتب الصحفى حمدي رزق.