"تعليم منيا القمح" تعلن عن مجموعات الدعم المدرسية

شارك عبد الشافي حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنياالقمح والمدير التنفيذي لمجلس الأمناء والاباء بالإدارة في الإجتماع الشهري لمجلس الأمناء والاباء لشهر يونيو، بحضور مصطفى الحلو رئيس مجلس الأمناء والاباء بالإدارة وهشام مكي موجه اول التربية الاجتماعية بالادارة وأمين سر المجلس وأعضاء مجلس الأمناء والآباء بالإدارة.

رحب مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح برئيس المجلس وأعضاء مجلس الأمناء والاباء بالإدارة، وأشاد بنتائج امتحانات الثانوية العامة 2023 وان اوائل الثانوية العامة علمى علوم وعلمى رياضة دمج تعليمى على مستوى الجمهورية من أبناء إدارة منياالقمح التعليمية كما حصلت الادارة على 7مراكز فى ترتيب الاوائل على مستوى محافظة الشرقية.

بدأ الاجتماع بكلمة مصطفى الحلو رئيس مجلس الأمناء والاباء وجه الشكر والتقدير الى عبدالشافى حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنياالقمح على جهوده المتميزة والتى يشهد بها الجميع.

قام هشام مكى امين سر المجلس بعرض جدول الأعمال لشهر اغسطس على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة، وبعد الانتهاء من العرض تم مناقشة كافة الموضوعات التى تضمنها جدول الأعمال وبحث كل موضوع على حده واتخاذ القرار المناسب له، وبعد الانتهاء من المناقشة لجميع الموضوعات التى تضمنها جدول الأعمال

تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة والتى تهدف إلى استقرار العملية التعليمية بمدارس الادارة بموافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين الاجتماع وتم عمل المحضر الختامى للجلسة متضمنا جميع القرارات التي تم اتخاذها واهمها

كما تم الاعلان عن مجموعات الدعم المدرسية بجميع مدارس الإدارة لجميع المراحل التعليمية وتشكيل المجموعات والاعلان عن اسماء المعلمون المشاركون بها ومواعيد بدء العمل بالمجموعات.