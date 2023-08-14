"تعليم سوهاج" تبدأ تفعيل وثيقة حقوق الطفل المصاب بالسكري

قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، تعميم وثيقة حقوق الطفل المصاب بالسكري على جميع مدارس المحافظة، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل بنود الوثيقة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وفي هذا الإطار، نظمت المديرية لقاء للتوعية بحقوق الأطفال المصابين بالسكري، بمدرسة البطل علي عثمان الابتدائية بسوهاج، واستهدف اللقاء المعلمين وأولياء الأمور وبعض التلاميذ، بحضور الأستاذ فاضل كامل النحاس، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، ومنال محمد طه، وصفاء محمد عبد الرحيم، من التعليم الابتدائي .