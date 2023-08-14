جمعية مربي النحل بالصعيد تهدي "كميات من العسل" لمرضى أورام الأقصر.. صور

أهدى وفد من جمعية مربي النحل بجنوب الصعيد، بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان والأقصر، اليوم الاثنين، مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمنطقة طيبة، شمال الأقصر، كميات من العسل، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمرضى.

ضم الوفد كل من حمدي فؤاد رئيس الجمعية، مصطفى محمد صبحي، الأمين العام للجمعية، المهندس عبد الرحمن عبد الحارس عضو مجلس الإدارة، سامية شقراوي، عضو مؤسس، وعزه القاضي، عضو الاتحاد الإقليمي للجمعيات.

وأجرى وفد مربي النحل جولة تفقدية برفقة فريق العلاقات العامة، على الأقسام المختلفة بالمستشفى، للتعرف على طرق ومراحل العلاج التي يخضع لها مريض الأورام السرطانية، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع المرضى في جو يسوده المحبة المودة.

وأوضح الدكتور هاني حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، أن كميات العسل التي أهداها وفد جمعية مربي النحل، خضعت قبل توزيعها على المرضى، إلى الفحص الشامل، للتأكد من جودتها من خلال مراقبي الصحة وجودة التغذية بالمستشفى، مضيفاً أن المستشفى تضم خبراء تغذية من أفضل الكوادر، حرصًا من إدارة المستشفى على صحة وسلامة جميع المرضى ، ولطمأنة أهاليهم وذويهم بأن رعايتهم داخل المستشفى تتم بكفاءة عالية مع توفير أفضل وسائل الحماية للحفاظ على حياتهم.

من جانبه، وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لفريق مربي النحل على مبادرتهم في توفير العسل الأصلي والصحي للمرضى، وتكرار زيارتهم للمستشفى لدعم المرضي، مثمنًا ما قاموا به، ومتمنيًا الشفاء لكافة المرضى بالمستشفى.

هدية جمعية النحل (1)

هدية جمعية النحل (1)

هدية جمعية النحل (2)

هدية جمعية النحل (2)

هدية جمعية النحل (3)

هدية جمعية النحل (3)

هدية جمعية النحل (4)