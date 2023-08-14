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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التعليم العالي: الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.34% والأسنان 90.97%

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023، المسجلين لرغبات المرحلة، موضحًا أنَّ الحد الأدنى لكلية الطب البشري 377.5 درجة بنسبة 91.34%، وكلية الطب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97%، وكلية العلاج الطبيعي 369.5 بنسة 90.12% وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51%، وذلك حسبما ذكر الوزير بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية  «إكسترا نيوز».

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري والإعلام والسياسة والاقتصاد والتجارة والعلوم والزراعة وغيرها من الكليات والمعاهد.

وقال وزير التعليم العالي إن عدد الطلاب 112 ألف طالب المسجلين للمرحلة وبلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا للمرحلة 2703 طلاب.

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