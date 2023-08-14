محافظ بني سويف: توفير فرص عمل لمبادرة مشروعك بتمويل 2,4 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن هناك عددا كبيرا من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد وسيتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً على توجيهاته للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة.

وأشار محافظ بني سويف خلال مؤتمر استعراض المشروعات التنموية الى متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي تستهدف فى مرحلتها الأولى مركزى ببا وناصر بالمحافظة، ويضم المركزين 12 وحدة محلية قروية و54 قرية رئيسية بخلاف النجوع والكفور والتوابع، وستتضمن المشروعات المنفذة بالمركزين والتي تبلغ 1616 مشروعا من القطاعات المهمة وعلى رأسها (صرف صحى – مياه شرب - غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية)، مشيراً إلى يولى أهمية كبيرة فيما يخص الانتهاء من المجمعات الحكومية بقرية ببا على مساحة 560م ، ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، يشمل(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي ، وحدة محلية ، مكتب تموين، شهر عقاري)، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية تم إنشاؤها ، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه.



وأكد المحافظ على استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية في المحافظة خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف بحيث ألأ تقل عن 25 درجة، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمبانى عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالشكل الأمثل وبحسب النسبة المقررة، مع مراعاة عدم التأثير على الأمن والسلامة العامة للمواطنين وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحلات، مع ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة .

وخلال اللقاء تم استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة مع الوزارة وباقي الوزارات والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة، والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات ، ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع المخلفات والقمامة والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات.

وأوضح محافظ بنى سويف ان المحافظة تعمل على تنفيذ منظومة المخلفات البلدية بصورة منتظمة لافتاً إلى أنه تم إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز ناصر على مساحة 4200 متر بطاقة استيعابية 300 طن / يوم ، بالإضافة إلى إنشاء مدفن صحي "خلية واحدة" بمركز سمسطا على مساحة 5 أفدنة، وخلية أخرى بمركز بني سويف على مساحة 5 أفدنة، كما يجري متابعة الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا،لاستيعاب كميات المخلفات التي يتم توريدها للمصنع من مراكز سمسطا وببا وإهناسيا والفشن، و تتضمن الأعمال إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الخطوط القائمة والمخازن وتحديث وصيانة معدات العمل بالمصنع، لاستقبال 600 طن/يوميا، وإنتاج السماد العضوي RDF (الوقود البديل)، علاوة على الأعمال الخاصة بتوافر عوامل واشتراطات السلامة البيئية والصحية.

كما بحث الاجتماع آخر تطورات الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية وكيفية إزالة المعوقات و التغلب عليها ، والانتهاء من كافة أعمال المرافق للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل عوائقه، خاصة وأن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، وضمن الاستراتيجية التنموية المحلية، خاصة مع افتتاح العديد من المصانع الكبرى بالمحافظة ، فضلاً عن تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية والتنافسية للمحافظة والترويج لها لتشجيع الاستثمار بها.

واختتم اللقاء باستعراض جهود المحافظة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية ، وأكد " اللواء هشام آمنة أن مشروعك يعد أحد أذرع الوزارة والذى يتبنى تنفيذ الإستراتيحية التنموية المحلية بالمحافظات، مشيراً إلى جهوده في توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة.

وكشف المحافظ أنشطة مشروعك خلال الفترة الماضية وخطة العمل المستقبلية ،حيث تمكن من تمويل الاف من المشروعات منذ انطلاقه وحتى الان بتمويل بلغ أكثر من 2,4 مليار جنيه وفرت خلالها الاف من فرص العمل مشيراً الى أن مشروعك لا يوفر الخدمات المالية فقط بل وغير المالية كالدعم الفنى والتسويق والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للمرأة وورش العمل، بجانب تشجيع وتحفيز العاملين في الاقتصاد الأهلي والاندماج والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

