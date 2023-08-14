هشام آمنة: زراعة 224 ألف شجرة بمحافظة بني سويف خلال العام المالي الحالي

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم زراعة حوالي 224 ألف شجرة بمحافظة بنى سويف خلال العام المالي الحالي، وقد قامت وزارة التنمية المحلية بتوريد حوالي 170 ألف شجرة إلى المحافظة، موجهاً بسرعة إعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظة من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمرحلة الثانية حتى تتولى الوزارة تمويل وتوريد هذه الأشجار أسوة بما تم خلال العام المالي المنقضي، وذلك في ضوء التكليفات الصادرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنشاء الحدائق والتنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقدير تلك الاحتياجات.

وأشار محافظ بنى سويف، خلال مؤتمر استعراض المشروعات التنموية اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إلى أنه قد تم غرس 132 ألفا و550 شجرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة من 20 مارس حتى 30 يونيو 2023 بجانب تسليم شركة مياه الشرب والصرف الصحي 37 ألفا و475 شجرة لغرسها خلال تلك الفترة، وتتواصل حاليًا الجهود لرعاية وري تلك الأشجار والحفاظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة للاستمرارية والاستدامة، لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الهدف المرجو من المبادرة.