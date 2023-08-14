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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية يتفقد عددا من المشروعات الجارية ببني سويف

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف
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استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات .

وفي بداية اللقاء ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ بنى سويف استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023/ 2024 ، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية، حيث وجه وزير التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بنى سويف.

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بنى سويف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية والمبادرات الرئاسية الهامة على أرض المحافظة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف