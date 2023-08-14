تنسيق الجامعات 2023.. غدا انطلاق المرحلة الثانية

أعلن وزير التعليم العالي دكتور أيمن عاشور، أنه سوف تنطلق المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء الموافق ١٥ اغسطس، وتنتهي يوم السبت الموافق ١٩ اغسطس.

وأشار إلى اجمالي عدد الطلاب للمرحلة الثانية ٣٥٠١٣٣طالب مرشحين في الشعب العلمية والأدبية، موضحاً أن الشعبة العلمية عدد الطلاب فيها ٩٠٦٨٨طالب وطالبة .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، للإعلان نتيجة المرحلة الأولي للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بالعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية، بحضور السيد عطا المشرف علي مكتب التنسيق، ودكتور عادل عبد الغفار المستشار والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزراة.



وقد انطلقت المرحلة يوم السبت الماضي الموافق ٥ أغسطس وتم مدها من الاربعاء موعد انتهاء المرحلة الموافق ٩اغسطس حتي يوم الخميس الموافق ١٠اغسطس ذلك فقا للحد الأدنى التالي :

الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923،ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالب وطالبة.