مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بالشرقية

لقي شاب مصرعه اليوم فيما أصيب آخر بجرح طعني بالبطن إثر حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز أبوحماد، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول" محمود م " 30 سنة جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر و"شعبان ع" 40 سنة مصابا بجرح بالبطن وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.