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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 6 أشخاص بينهم سيدة بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت النيابة العامة، حبس 6 أشخاص بينهم سيدة لقيامهم بالاتجار فى المخدرات بالعاصمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد.

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 6 أشخاص بينهم سيدة لقيامهم بالاتجار فى المخدرات بالعاصمة.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض – مركبة "توك توك").

وفى السلام تم ضبط (أحد الأشخاص وسيدة – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام).

ونجح رجال الامن فى ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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