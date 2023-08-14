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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أحمد فلوكس يصل إلى المحكمة الاقتصادية لتنفيذ حكم حبسه في سب ياسمين إبراهيم

احمد فلوكس
احمد فلوكس
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أكد المحامي عمرو عبد السلام دفاع المجني عليها ياسمين إبراهيم بطلة مصر في السلة، أن الفنان أحمد فاروق فلوكس يتواجد الآن في المحكة الاقتصادية للتوقيع على نماذج الحبس في القضية الصادر فيها حكم بحبسه سنتين، بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، تنفيذا للقانون حتى يتثنى ترحيله لمحبسه لتنفيذ مدة العقوبة المحكوم بها .

وتبين أن القضية تنفيذ لحكم محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة في الدعوى رقم 521 لسنة 2021م، والذي أصبح حكما نهائيا واجب النفاذ والذي صدر بتاريخ 4 يناير 2022م.

وبتواجد المحكوم عليه ترحيلا من قسم شرطة مرسى مطروح إلى قسم شرطة العجوزة  لتنفيذ حكم المحكمة النهائي والبات بحبسه.

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