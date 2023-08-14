خلاف على الأجرة وراء إصابة موظف وسائق توك توك بأبو النمرس

أصيب موظف وسائق توك توك في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف علي الأجرة بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية شبرامنت بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين موظف برفقته زوجته طرف أول وسائق توك توك طرف ثان بسبب خلاف علي الأجرة مما تسبب في إصابة الطرفين جري نقلهما إلي مستشفي شبرامنت لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.