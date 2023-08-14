بالفيديو.. تفاصيل حصد "هندسة المنيا" المركزين الأول والثالث لأفضل مشروعات بحثية بملتقى جامعة النيل

كشف الدكتور الصادق نور الدين، المشرف على مشروعات طلاب كلية الهندسة بجامعة المنيا، تفاصيل فوز فريق الكلية بالمركزين الاول والثالث لأفضل مشروعًا بحثية في ملتقى جامعة النيل الأهلية، قائلًا: " نراعي في مشروعات تخرج الطلاب أنها تعزز القدرة على البحث العلمي وتطوير مهارات الطلاب، حيث تخدم هذه المشروعات الرؤية المستقبلية لمصر 2030 من خلال خدمة البيئة والمجتمع".

وقال "الصادق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن هذه المنافسة اشتملت على 665 مشروع بحثي بمشاركة 60 جامعة مصرية مختلفة، حيث تخصص الطلاب في برنامج هندسة ميكاترونكس، موضحًا أنه كان من ضمن هذه المشروعات تدوير نفايات الألومنيوم بتقنية من الجيل الرابع للتخلص منها واستخدامها في تنفيذ السبائك التي تستخدم بعد ذلك في التصنيع المباشر.

وتابع: "الجديد في هذا المشروع أنه جرى استخدام تقنية حديثة عبارة عن تقنية الجيل الرابع من أجل التحول الرقمي التكنولوجي وما يرتبط بالثورة الصناعية الإلكترونية".