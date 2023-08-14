بالصور تعرف على أنواع المانجو في مصر

المانجو هي فاكهة استوائية شهيرة بمذاقها اللذيذ والحلو. تأتي بأشكال وأحجام متعددة، من بينها تيمور البيضاوية وكنت الدائرية. تتميز بألوان متنوعة مثل الأصفر والأخضر، وتقدم طعمًا مميزًا من الحلاوة والانتعاش. تحتوي على فيتامينات وألياف غذائية مفيدة للصحة. تكثر في فصل الصيف وتُستخدم في صنع العصائر والحلويات.

في هذا التقرير سنعرض لك أشهر أنواع المانجو بالصور

1- مانجو تيمور:



تعد مانجو تيمور من بين أشهر وألذ أنواع المانجو. تمتاز بشكلها البيضاوي الجميل وتدرج ألوانها بين الأصفر والأخضر المائل للأزرق. بفضل حجمها الكبير، تقدم تجربة لذيذة ومذهلة عند تذوقها، وتخلو من الألياف، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق المانجو.

2- كنت:



إذا كنت من محبي الفواكه الصغيرة والمليئة بالنكهة، فستجد في مانجو كنت ما يسرك. بشكلها الدائري وقشرها الملون بالأصفر والبرتقالي، تتميز كنت بنكهة حلوة تجذب القلوب وبذر صغير يضفي طابعًا خاصًا على تجربة التذوق.

3- مانجو ناعومي:



تأتي مانجو ناعومي بشكلها الكبير والمذاق الرائع. تحمل قشرة بملمس خشن يتناقض مع مذاقها الحلو، وتخلو من الألياف، مما يجعلها خيارًا محببًا لمحبي الفواكه اللذيذة والعصائر المنعشة.

4- مانجو عويس:



تعتبر مانجو عويس خيارًا مثاليًا لعشاق الفواكه الصغيرة والمذاق اللذيذ. بحجمها الصغير وبذورها الصغيرة، وقشرها الناعم، تقدم تجربة رائعة تنبض بالنكهة والحلاوة.

5- الفنوس:



من بين الأنواع الجيدة والنادرة هي مانجو الفنوس، التي تأتي بحجم متوسط ومذاق حلو مميز. بلونها الأخضر واللون الأحمر الممزوج، تشتهر الفنوس بنكهتها الرائعة وخلوها من الألياف.

6- المانجو الفص:



لعشاق التجارب الفريدة، تأتي المانجو الفص لتحمل معها تجربة غنية بالنكهات. بشكلها البيضاوي الصغير وقشرها الناعم واللون الأصفر، تمنحك المانجو الفص تجربة حلوة فاخرة.

7- السكري:



مانجو السكري تُعد من أكثر أنواع المانجو انتشارًا. بلونها الأصفر الزاهي وحجمها المتوسط، تمنحك مانجو السكري مذاقًا لذيذًا يجمع بين الحلاوة والانتعاش.

8- الزبدية:



إذا كنت من محبي النكهات المتوازنة، فستجد في مانجو الزبدية مزيجًا مثاليًا. بلونها الأخضر وقشرها الخشن، تُقدم مانجو الزبدية مذاقًا غنيًا يمزج بين الحلاوة والحموضة.