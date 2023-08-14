الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين من الضفة الغربية

الإثنين 14/أغسطس/2023 - 10:24 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "الجلزون" شمال محافظة رام الله، واعتقلت ثلاثة شبان، ورابعًا من بلدة "بيرزيت" القريبة من المخيم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرًا محررًا من منطقة "المخفية" بمحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية، وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وعاثت فيها خرابًا في نابلس دون أن يبلغ عن مزيد من الاعتقالات هناك.

وذكرت أن وحدة خاصة إسرائيلية، اعتقلت أسيرًا محررًا من بلدة قباطية جنوب جنين إلى الشمال من نابلس، وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي الخليل جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد مداهمة منزله وتفتيشه.