ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق ولاية هاواي إلى 93 قتيلًا

أعلنت سلطات مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأمريكية يوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى 93 شخصًا.

وحذَّر حاكم ولاية هاواي جوش جرين خلال مؤتمر صحفي من استمرار ارتفاع عدد الضحايا،مضيفًا بأنها أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الولاية.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع الأجهزة الفيدرالية في هاواي بالمشاركة في عملية إطفاء الحرائق،كما يُشارك في عمليات الإنقاذ الحرس الوطني الأمريكي.