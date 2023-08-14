داليدا عياش تتألق في مهرجان العلمين الجديدة.. صور

شاركت مصممة الأزياء داليدا عياش جمهورها أحدث إطلالتها خلال حضورها فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وحضرت داليدا مؤخرًا حفل إطلاق عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، ووجهت رسالة تحفيزية خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد للعرض، وقالت: "وجودي اليوم كأم، زوجة البوب ستار رامي عياش ومصممة أزياء هو تحفيز لكل امرأة عربية معاصرة وعاملة".

كما وجهت عياش رسالة حب وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الجبارة لدعم السياحة والفن ومختلف المجالات في مصر.

يذكر أن داليدا تألقت بتصميم راقي من توقيع المصمم العالمي مايكل سينكو خلال عرض الأزياء الخاص به حيث ارتدت فستان أسود كلاسيكي مزين بالتطريز على الصدر بأسلوب جميل وناعم.

وشاركت داليدا للمرة الأولى بفيديو كليب أغنية "لمة الحبايب" لزوجها نجم البوب رامي عياش، الذي طرحه مؤخرًا من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وتوزيع جان ماري رياشى.